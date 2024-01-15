Мошенники-инвесторы развели мужчину и оставили его с солидным кредитом

Сегежанин во время онлайн-игре увидел объявление о платформе, где можно заработать. Он зарегистрировался, а после начал в мессенджере общаться с сотрудниками инвестиционных компаний.

Далее он установил некое приложение и начал вкладывать сбережения, рассказали в полиции. Положил 142 тысячи и заработал одну тысячу. Чтобы заработать больше, требовалось и вложить больше. Тогда мужчина пошел за кредитом, а после перевел более 800 тысяч рублей. Но в этот раз инвесторы отказались помогать ему вывести заработанные на платформе деньги и требовали оплатить комиссию. Затем для отговорки нашелся другой аргумент – якобы у жителя Карелии нет специального лица за границей для вывода средств в иностранной валюте.

Мужчина в конце концов понял, что все это время вкладывался в сомнительное дело. Теперь во всем разбирается полиция. // фото freepik.com