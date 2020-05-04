Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Беломорском районе

3 мая полиция Беломорского района отстранила от управления 31-летнего водителя в Сумском посаде, сообщает паблик газеты «Беломорская трибуна» со ссылкой на полицию района.

Водитель, остановленный полицейскими для проверки документов, имел все признаки алкогольного опьянения. А проверка по базам данным показала, что мужчина вообще не имеет права водить автомобиль и ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено административное дело.