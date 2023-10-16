Путин открыл новый мост через Свирь

Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл новый мост через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая переправа расположена около города Подпорожье. Общая длина моста - 2,5 километра. Мостовой переход состоит из 11 опор, а также подходов на двух берегах. Это крупнейший объект дорожной инфраструктуры Ленобласти, построенный за последние 50 лет.

Мост начали строить в 2019 году и завершили проект на три года раньше срока. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas