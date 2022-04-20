Пустующая котельная сгорела в Медвежьегорске

Вчера вечером в 17 часов 40 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского произошел пожар в 2-х этажном неэксплуатируемом кирпичном строении.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте и приступили к ликвидации пожара. Профессионалам потребовалось меньше десяти минут, чтобы справиться с огнем.

В результате пожара в неэксплуатируемой котельной огнем был поврежден мусор на площади десять квадратных метров.

По предварительным данным, пожар в пустующем здании мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем посторонних лиц. Сейчас проводится проверка. // Фото: Alexas_Fotos/pixabay.com