19 апреля 2022, 18:43
Мужчина похитил в магазине товар на глазах у продавца
Полиция устанавливает личность злоумышленника
Сотрудниками уголовного розыска петрозаводского отдела полиции № 1 устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого в момент совершения кражи запечатлели камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек.
Мужчина зашел в сетевой магазин, где ему на помощь пришла продавец-консультант. Пока девушка рассказывала о товаре, посетитель схватил мужской парфюм с полки и выбежал из торгового зала.
«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8-911-427-69-69, 8-953-542-00-88, 8-909-178-52-54. Конфиденциальность гарантируется»,
- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Видео: 10.мвд.рф.