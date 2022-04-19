Мужчина похитил в магазине товар на глазах у продавца

Сотрудниками уголовного розыска петрозаводского отдела полиции № 1 устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого в момент совершения кражи запечатлели камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек.

Мужчина зашел в сетевой магазин, где ему на помощь пришла продавец-консультант. Пока девушка рассказывала о товаре, посетитель схватил мужской парфюм с полки и выбежал из торгового зала.

«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8-911-427-69-69, 8-953-542-00-88, 8-909-178-52-54. Конфиденциальность гарантируется»,

- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео: 10.мвд.рф.