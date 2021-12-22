Прямые рейсы из Петербурга в Хургаду стартуют 25 декабря

Из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге с 25 декабря все желающие смогут улететь в египетскую Хургаду. Полеты осуществляет Аэрофлот, передает «Фонтанка» 22 декабря, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

Летать в Хургаду будут самолеты Airbus A320. Рейсы в Шарм-эль-Шейх из Петербурга Аэрофлот открыл ранее. Полеты начались 20 декабря.

Напомним, ограничения на вылет в Шарм-эш-Шейх и Хургаду Россия сняла 9 ноября. // Фото: rauschenberger/Pixabay.com