Проворный грабитель сбежал от продавца магазина в Петрозаводске

Сетевой магазин на Древлянке в Петрозаводске ограбили. Работники торгового заведения сообщили о случившемся в полицию.

Как установили стражи порядка, вечером в торговый зал зашел мужчина, выбрал спиртное и спрятал бутылку в рюкзаке. Продавец это заметила и схватила злоумышленника за рюкзак. Однако мужчина мгновенно открыл его, достал спрятанную бутылку и сбежал. Рюкзак так и остался в руках у продавца.

Личность подозреваемого в грабеже удалось установить. Им оказался 22-летний петрозаводчанин. Со слов подозреваемого, он продал алкоголь на улице. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело о грабеже.