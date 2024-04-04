Пропавшую в Петрозаводске 10-летнюю девочку нашли

Пропавшую в карельской столице 10-летнюю девочку нашли. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Школьница 3 апреля вечером ушла из дома и не вернулась, утром родители обратились в полицию. Найти ребенка удалось через час после объявления в розыск.

Криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. К ситуации подключились работники подразделения по делам несовершеннолетних.