04 апреля 2024, 11:14
Происшествия

Пропавшую в Петрозаводске 10-летнюю девочку нашли

Полиция завершила поиски девочки, которая исчезла в непогоду

Пропавшую в карельской столице 10-летнюю девочку нашли. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Школьница 3 апреля вечером ушла из дома и не вернулась, утром родители обратились в полицию. Найти ребенка удалось через час после объявления в розыск.

Криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. К ситуации подключились работники подразделения по делам несовершеннолетних.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Розыск
пропала девочка