04 апреля 2024, 11:14
Пропавшую в Петрозаводске 10-летнюю девочку нашли
Полиция завершила поиски девочки, которая исчезла в непогоду
Пропавшую в карельской столице 10-летнюю девочку нашли. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Школьница 3 апреля вечером ушла из дома и не вернулась, утром родители обратились в полицию. Найти ребенка удалось через час после объявления в розыск.
Криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. К ситуации подключились работники подразделения по делам несовершеннолетних.