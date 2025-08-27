Пропавшего рыбака ищут на озере в Карелии

В Кондопожском районе продолжаются поиски рыбака, пропавшего на озере Пертозеро. Об этом сообщает паблик Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Напомним, 19 августа 68-летний мужчина отправился на озеро Пертозеро проверять сети и не вернулся домой. Его лодка была обнаружена в районе деревни Викшица.

Водолазы каждый день погружались под воду 5-6 раз. Поиски осложняются особенностями рельефа дна озера, подводными течениями и неблагоприятными погодными условиями. К операции также присоединились добровольцы. Пока что результатов нет.

Спасатели призвали жителей и гостей Карелии неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде.