Россиянам подсказали, как выбрать качественные овощи и фрукты

Качественные овощи и фрукты должны храниться в помещениях, где есть хорошая вентиляция, холодильные камеры для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции. Этим поделилась пресс-служба Роспотребнадзора России.

Специалисты не советуют покупать продукты на рынках, тем более пробовать их, даже если они были помыты прямо перед вами. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а сухофрукты – дополнительно замачивать перед употреблением.

Стоит воздержаться от покупки продуктов, у которых есть плесень или пятна снаружи. Также лучше оставить овощи и фрукты измененным запахом: это значит, что условия хранения были нарушены.