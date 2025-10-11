11 октября 2025, 17:15
Конец недели будет облачным
Синоптики раскрыли прогноз на 12 октября
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра в Карелии будет облачно, ночью и днем возможен умеренный дождь. Ветер также будет умеренным, рассказали в Карельском ЦГМС.
На северо-западе Карелии пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. Температура на территории республики будет варьироваться от +1 до +9 в течение всего дня.
В Петрозаводске ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется максимум до +7, атмосферное давление будет расти.