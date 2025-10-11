Конец недели будет облачным

Завтра в Карелии будет облачно, ночью и днем возможен умеренный дождь. Ветер также будет умеренным, рассказали в Карельском ЦГМС.

На северо-западе Карелии пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. Температура на территории республики будет варьироваться от +1 до +9 в течение всего дня.

В Петрозаводске ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется максимум до +7, атмосферное давление будет расти.