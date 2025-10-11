11 октября 2025, 14:00
Пьяный петербуржец решил потренироваться с арбалетом
Петербуржцы испугались нового хобби соседа – арбалета
Фото: freepik
Вечером в пятницу пьяный мужчина решил во дворе дома в Санкт-Петербурге попрактиковаться в стрельбе из арбалета. Его задержали, сообщила «Фонтанка».
46-летний мужчина самостоятельно сделал мишень из пенопласта. Именно на ней он практиковал свои навыки стрельбы из арбалета, что не обрадовало соседей. Они вызвали полицию, и она задержала мужчину. Его отправили трезветь в специальное помещение.
На месте также нашли пять стрел. Как отметили в посте, у мужчины не было разрешения на оружие. Также теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.