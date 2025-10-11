Пьяный петербуржец решил потренироваться с арбалетом

Вечером в пятницу пьяный мужчина решил во дворе дома в Санкт-Петербурге попрактиковаться в стрельбе из арбалета. Его задержали, сообщила «Фонтанка».

46-летний мужчина самостоятельно сделал мишень из пенопласта. Именно на ней он практиковал свои навыки стрельбы из арбалета, что не обрадовало соседей. Они вызвали полицию, и она задержала мужчину. Его отправили трезветь в специальное помещение.

На месте также нашли пять стрел. Как отметили в посте, у мужчины не было разрешения на оружие. Также теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.