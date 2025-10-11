Из-за неправильного применения касс самообслуживания люди стали ворами

В Олонце женщина и ее сожитель по очереди ходили в магазин и неправильно пробивали продукты или вовсе этого не делали на кассах самообслуживания. Обман раскрыли, а правонарушителей привлекли к ответственности, сообщила пресс-служба МВД по РК.

37-летняя горожанка и ее 29-летний сожитель организовали преступную схему, чтобы не оплачивать или не переплачивать за продукты. Они ходили в местный сетевой магазин и использовали кассы самообслуживания, на которых часть товаров не сканировали или заменяли на более дешевые позиции. Общая сумма ущерба – более 20 тысяч.

Полицейские возбудили уголовные дела. Женщину обвинили в трех преступных эпизодах, а ее сожителя – в пяти.