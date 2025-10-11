11 октября 2025, 15:50
Смелых самокатчиков заметили на проспекте Ленина
Водительница сняла, как дети на самокатах едут по дороге в центре города
Фото: паблик «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск»
Женщина поделилась видео: ребенок на самокате едет по середине проспекта Ленина в центре города. Автор попросила провести родителей с детьми беседы, отметили в посте в паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск».
Двое детей ехало прямо по дороге в центре города рядом с гостиницей «Северная». Еще один передвигался по тротуару, наезжая на пешеходов. Женщина отметила, что дети совсем не следили за проезжей частью, крутили головами в стороны.
