Смелых самокатчиков заметили на проспекте Ленина

Женщина поделилась видео: ребенок на самокате едет по середине проспекта Ленина в центре города. Автор попросила провести родителей с детьми беседы, отметили в посте в паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск».

Двое детей ехало прямо по дороге в центре города рядом с гостиницей «Северная». Еще один передвигался по тротуару, наезжая на пешеходов. Женщина отметила, что дети совсем не следили за проезжей частью, крутили головами в стороны.

