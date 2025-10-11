Пенсионерка из Санкт-Петербурга пять месяцев платила мошенникам

В Санкт-Петербурге пенсионерка обратилась в полицию: в течение пяти месяцев, надеясь сохранить сбережения, она отдавала деньги мошенникам. Уголовное дело возбудили, сообщили в «Фонтанке».

Звонки начались с мая и закончились в сентябре. Аферисты представлялись различными сотрудниками ведомств и предлагали пенсионерке отдать деньги на сохранения. Доверчивая женщина передавала средства курьеру. В общей сумме она отдала 26 миллионов рублей.

Полиция начала поиск причастных к кражам. Уголовное дело возбудили по статье об особо крупном мошенничестве.