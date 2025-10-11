Новую остановку успели разобрать в Петрозаводске

На улице Правды ночью петрозаводчанин заметил, как дети громят новую остановку. Когда автор поста подошел, вандалы убежали, поделились в Telegram канале «Вкратце | Петрозаводск | Карелия».

Всего детей было пять. Их возраст – примерно от 8 до 15 лет. Они разбили стекло на новой остановке и разбросали его рядом.

Автор поста удивлен: почему несовершеннолетние гуляют по городу ночью? Также он обратился к родителям с просьбой провести профилактическую беседу.