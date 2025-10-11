11 октября 2025, 16:40
Происшествия

Новую остановку успели разобрать в Петрозаводске

Вандалы разбили новую остановку
Фото: Telegram канал «Вкратце | Петрозаводск | Карелия»

На улице Правды ночью петрозаводчанин заметил, как дети громят новую остановку. Когда автор поста подошел, вандалы убежали, поделились в Telegram канале «Вкратце | Петрозаводск | Карелия».

Всего детей было пять. Их возраст – примерно от 8 до 15 лет. Они разбили стекло на новой остановке и разбросали его рядом.

Автор поста удивлен: почему несовершеннолетние гуляют по городу ночью? Также он обратился к родителям с просьбой провести профилактическую беседу.

