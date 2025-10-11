Деревянный дом горел 4 часа в Карелии

Сегодня утром в поселке Шуя по адресу шоссе Мурманское, дом №7 загорелся жилой деревянный дом. Огонь значительно повредил здание, сообщили в пресс-службе МЧС по Карелии.

Для ликвидации крупного пожара привлекли 4 единицы техники и 16 человек. Два человека, которые находились в доме во время тушения, выбрались самостоятельно.

В 12:30 пожар удалось потушить. Большая часть здания сгорела.