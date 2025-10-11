Детей в Петрозаводске кормят насекомыми

Петрозаводчанка поделилась страшными кадрами: в еде ребенок нашел муху. Эти фотографии появились в комментариях под постом на странице Инны Колыхматовой.

Ранее детям в столовой школы №55 подавали кексы с плесенью. Также школьники жалуются на холодную еду, хотя администрация учреждения убедила родителей: в заведении появились термосы.

С этого года школу №55 обслуживает новая организация. Жалобы на питание были переданы в администрацию.