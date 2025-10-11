11 октября 2025, 15:25
Неизвестный испортил настроение сотрудникам заповедника в Карелии

В заповеднике «Кивач» вырвали с корнем растение
Фото: freepik

Сотрудники заповедника «Кивач» были неприятно удивлены, увидев на месте любимой Вероники колосковой яму. Неизвестный вырвал куст с корнем. Вероника росла рядом с учебным классом по пути в Музей природы. Об этом рассказали в VK-сообществе учреждения.

«Ещё днём он был объектом фоторепортажа сотрудника нашей организации, а наутро осталась только ямка... Очень горько осознавать, что нашёлся человек, наплевавший на чужой труд!»

— прокомментировали ситуацию сотрудники заповедника.

В ответ пострадавшие высадили новый куст вероники — «ещё краше, ещё пышнее». В зависимости от сорта и условий роста высота растения может составлять от 30 до 90 см. Окраска цветков также зависит от сорта — встречаются формы с синими, розовыми, пурпурными или белыми цветками.

