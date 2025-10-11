В Москве мошенники заставили подростка купить болгарку

В Москве мошенники заставили 16-летнюю девочку по видео показать сейф с деньгами родителей и открыть его при помощи болгарки. Но в итоге в квартире произошел пожар, делится «Lenta.ru».

Сначала аферисты убедили подростка, что ей пришла посылка и попросили продиктовать код. После этого девочка получила звонок от лжеправоохранителей, которые заставили ее по видеосвязи найти сейф с деньгами родителей. В нем лежало 105 тысяч рублей. Мошенники заставили купить девочку болгарку и на видео вскрыть сейф, но начался пожар.

Подросток пострадал, врачи оказывают ей медицинскую помощь. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.