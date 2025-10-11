Нагрузка на экскурсоводов Карелии увеличилась

Туристический поток в Карелии этим летом увеличился, а количество экскурсоводов и гидов сократилось из-за обязательной аттестации. Этой проблемой делится «РБК Карелия».

После введения обязательной аттестации количество экскурсоводов сократилось примерно в два раза. Сезонные гиды не успели пройти тестирование, в связи с этим летом на оставшихся работников этой сферы выпала повышенная нагрузка. Раньше дефицит сотрудников закрыли студенты Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Сейчас в Карелии аттестацию прошло 296 гидов. Чтобы повысить их число, нужно подойти к проблеме со всех сторон: ввести стимулирующие меры для удержания специалистов, привлекать больше молодежи к работе.