Пропавшая в Петербурге жительница Петрозаводска нашлась

Жительница Петрозаводска, уехавшая в Санкт-Петербург и пропавшая в Северной столице, вышла на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Об исчезновении 31-летней женщины сообщалось накануне. Напомним, в апреле она уехала в Петербург. После этого горожанка перестала выходить на связь с родственниками.

Как отметили в полиции, криминальной составляющей в исчезновении женщины нет. Стражи порядка поблагодарили СМИ и паблики за помощь в распространении информации.