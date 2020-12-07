Прокуратура Петрозаводска проведёт «горячую линию» 9 декабря

9 декабря с 9 до 11 часов, прокуратура Петрозаводска примет обращения граждан, сообщает сайт городской администрации.

В этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Во всём мире, в том числе в России, проводятся демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к этой дате.

Специалисты ведомства просят всех жителей карельской столицы, обладающих информацией о фактах коррупционных проявлений, а также попыток склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщить имеющуюся информацию в прокуратуру города Петрозаводска по телефонам: 593-260 (приёмная), 593-277 (старший помощник прокурора города Дорохова Виктория Викторовна).

Время работы «горячей линии» - 9 декабря с 09.00 до 11.00.

Изображение с сайта spassk.pnzreg.ru