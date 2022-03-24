Программа догазификации в Карелии не пострадает от санкций

Санкционная политика стран Запада в отношении России не отразится на программе догазификации, считает генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров. Об этом сообщил Центр управления регионом.

По словам Азарова, почти всё оборудование для выполнения работ поставляется отечественными предприятиями. Контрольно-измерительное оборудование – газоанализаторы, сигнализаторы загазованности, трубы для газопроводов, шаровые - краны производится в регионах России: в Вологодской, Челябинской областях или в дружественных государствах, Республике Беларусь.

Мы на практике убедились в высоком качестве российского оборудования. Убежден, что большая программа газификации и догазификация Карелии, благодаря тесной кооперации с российскими предприятиями и фирмами, будет выполнена в намеченные сроки,



— сказал Юрий Азаров.



Программа догазификации реализуется в Карелии в Кондопожском, Прионежском, Олонецком районах и Петрозаводске. Подвести газ до границ земельного участка можно в населенных пунктах, в которых уже построены внутрипоселковые газораспределительные сети.

Заявку на догазификацию можно сделать через сайт АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (раздел «Потребителям» - «Догазификация»), в «Личном кабинете» на Официальном портале Единого оператора газификации РФ или Единый центр предоставления услуг компании. Все справки и разъяснения можно получить по телефону 8 800 444-44-25 (звонок бесплатный) в часы работы предприятия у специалиста Единого центра предоставления услуг.

Также доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг или через МФЦ.

В регионе действуют субсидии на газификацию. Правом на материальную помощь могут воспользоваться малоимущие граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в индивидуальных жилых домах, подлежащих газификации, собственниками которых они являются (или имеющие долю в праве собственности в индивидуальном жилом доме). Они смогут компенсировать до 80% затрат, связанных с газификацией. При наличии фасадного газового крана на жилом доме сумма компенсации не должна превысить 96 тысяч рублей. Если же работы по подведению природного газа необходимо провести внутри земельного участка, то предельная сумма компенсации составит 121,6 тысячи рублей. На газификацию частных домов также можно использовать и региональный материнский капитал.



ЦУР Карелии продолжает вести работу с обращениями граждан, а также опровергать фейки, появляющиеся в соцсетях и СМИ.