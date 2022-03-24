Троллейбусы меняют маршруты в Петрозаводске

В работе городского транспорта Петрозаводска с 1 апреля произойдут изменения. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Так, на свой привычный маршрут - от хлебокомбината до улицы Заводской - вернется троллейбус №3. Новое расписание уже согласовано. В часы пик интервал движения троллейбусов составит от 13 до 18 минут.

Также с 1 апреля возобновится движение «шестерки» по следующей схеме: улица Корабелов - проспект А. Невского - улица Правды - площадь Кирова - улица Куйбышева - проспект Ленина - улица Кирова - набережная Варкауса - Московская улица - Первомайский проспект - Краснофлотская улица - Товарная станция (конечная остановка). Далее - в обратном направлении.

Еще одно изменение затронет троллейбусный маршрут №5. Теперь он будет таким: улица Заводская (остановка ДСК) - улица Зайцева - улица Мелентьевой - набережная Варкауса - улица Кирова - проспект Ленина - площадь Гагарина - Красноармейская улица - Комсомольский проспект - улица Ровио - Лыжная улица. В обратном направлении троллейбус будет следовать по прежней схеме - через Первомайский проспект.

Также Владимир Любарский сообщил, что в столицу республики уже поступили 10 новых троллейбусов из Вологды. С 1 апреля пять из них будут работать на маршруте №1. Остальные машины будут проходить обкатку. В течение апреля их поставят на другие маршруты. До конца июня в город должны прийти еще шесть новых троллейбусов. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com