06 января 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 6 января
Синоптики обещают небольшой снег
По прогнозу карельского Гидрометцентра, 6 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем -5, -7.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -8, -13, на юге -3, -8, днем до -17.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -10;
В Кондопоге днем -5;
В Медвежьегорске днем -6;
В Олонце днем -5;
В Пудоже днем -7;
В Сегеже днем -8;
В Сортавале днем -5;
В Суоярви днем -6. (фото chirik.info)