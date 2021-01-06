Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 6 января

По прогнозу карельского Гидрометцентра, 6 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем -5, -7.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -8, -13, на юге -3, -8, днем до -17.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -10;

В Кондопоге днем -5;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -5;

В Пудоже днем -7;

В Сегеже днем -8;

В Сортавале днем -5;

В Суоярви днем -6. (фото chirik.info)