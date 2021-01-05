Мороз ударит по Карелии

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в среду 6 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -5, -7. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -8, -13, на юге -3, -8, местами ночью до -20, днем до -17.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -13, днем -10;

В Кондопоге ночью -8, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -10, днем -6;

В Олонце ночью -7, днем -5;

В Пудоже ночью -12, днем -7;

В Сегеже ночью -9, днем -8;

В Сортавале ночью -7, днем -5;

В Суоярви ночью -8, днем -6. (фото om1.ru)