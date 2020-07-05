Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 июля

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха днем +17, +19 градусов.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.

В Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +18;

В Медвежьегорске днем +18;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +17.