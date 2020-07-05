05 июля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 июля
Днем воздух прогреется до +21
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха днем +17, +19 градусов.
В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.
В Калевале днем +18;
В Кондопоге днем +18;
В Медвежьегорске днем +18;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +17.