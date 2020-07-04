В воскресенье в Карелии будет дождливо, но тепло

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем потеплеет до +17, +19 градусов.

5 июля в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +10, +15, на севере местами до +6. Днем воздух прогреется до +16, +21.

В Калевале ночью +6, днем +18;

В Кондопоге ночью +14, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +18;

В Олонце ночью +12, днем +19;

В Пудоже ночью +13, днем +20;

В Сегеже ночью +10, днем +18;

В Сортавале ночью +13, днем +20;

В Суоярви ночью +12, днем +17.