16 января 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 16 января
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах
В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем -19, -21.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем -16, -21, на юго-востоке местами до -26, на севере -7, -12.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -5;
В Кондопоге днем -19;
В Медвежьегорске днем -16;
В Олонце днем -20;
В Пудоже днем -23;
В Сегеже днем -13;
В Сортавале днем -15;
В Суоярви днем -17.