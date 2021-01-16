Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 16 января

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем -19, -21.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем -16, -21, на юго-востоке местами до -26, на севере -7, -12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -5;

В Кондопоге днем -19;

В Медвежьегорске днем -16;

В Олонце днем -20;

В Пудоже днем -23;

В Сегеже днем -13;

В Сортавале днем -15;

В Суоярви днем -17.