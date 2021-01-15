Морозы не отступают, в субботу в Карелии обещают до минус 37 градусов

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -29, -31, днем -19, -21. Атмосферное давление будет слабо падать.

16 января в Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -26, -31, на юго-востоке местами до -32, -37, на северо-западе местами -13, -18. Днем -16, -21, на юго-востоке местами до -26, на севере -7, -12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -8, днем -5;

В Кондопоге ночью -20, днем -19;

В Медвежьегорске ночью -18, днем -16;

В Олонце ночью -24, днем -20;

В Пудоже ночью -25, днем -23;

В Сегеже ночью -15, днем -13;

В Сортавале ночью -15, днем -15;

В Суоярви ночью -17, днем -17.