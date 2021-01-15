15 января 2021, 17:15
Ирина Мирошник провела совещание по «морозной» тематике
В обсуждении приняли участие представители комитета ЖКХ и прокуратуры
Глава Петрозаводска провела оперативное совещание, посвященное вопросам, связанным с установившимися низкими температурами, сообщает городская администрация.
Проработаны механизмы экстренного реагирования коммунальных служб при возникновении нештатных ситуаций, разработаны дополнительные меры для ликвидации заморозок.
Нарушения деятельности объектов жизнеобеспечения, в том числе аварии на системах водоснабжения, находятся на постоянном контроле прокуратуры города.
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.
Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа