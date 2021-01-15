Ирина Мирошник провела совещание по «морозной» тематике

Глава Петрозаводска провела оперативное совещание, посвященное вопросам, связанным с установившимися низкими температурами, сообщает городская администрация.

Проработаны механизмы экстренного реагирования коммунальных служб при возникновении нештатных ситуаций, разработаны дополнительные меры для ликвидации заморозок.

Нарушения деятельности объектов жизнеобеспечения, в том числе аварии на системах водоснабжения, находятся на постоянном контроле прокуратуры города.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа