15 января 2021, 17:15
Погода

Ирина Мирошник провела совещание по «морозной» тематике

В обсуждении приняли участие представители комитета ЖКХ и прокуратуры

Глава Петрозаводска провела оперативное совещание, посвященное вопросам, связанным с установившимися низкими температурами, сообщает городская администрация.

Проработаны механизмы экстренного реагирования коммунальных служб при возникновении нештатных ситуаций, разработаны дополнительные меры для ликвидации заморозок.

Нарушения деятельности объектов жизнеобеспечения, в том числе аварии на системах водоснабжения, находятся на постоянном контроле прокуратуры города.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа

Обсудить
просмотр
180807
Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
Ирина Мирошник
городская администрация
Администрация города
совещание
морозы
прокуратура
комитет жкх
коммунальное хозяйство