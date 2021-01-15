15 января 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 января
Морозы в республике не отступают
15 января в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха днем -23, -25.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха днем -22, -27, на северо-западе местами до -16,-21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -14;
В Кондопоге днем -24;
В Медвежьегорске днем -25;
В Олонце днем -22;
В Пудоже днем -25;
В Сегеже днем -25;
В Сортавале днем -21;
В Суоярви днем -24. (фото Viktor Cap, prognoz.postimees.ee)