Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 января

15 января в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха днем -23, -25.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха днем -22, -27, на северо-западе местами до -16,-21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -14;

В Кондопоге днем -24;

В Медвежьегорске днем -25;

В Олонце днем -22;

В Пудоже днем -25;

В Сегеже днем -25;

В Сортавале днем -21;

В Суоярви днем -24. (фото Viktor Cap, prognoz.postimees.ee)