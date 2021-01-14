Мороз крепчает, в Карелии прогнозируют до минус 38 градусов

В пятницу в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -27, -29, днем -23, -25. Атмосферное давление будет слабо меняться.

В Карелии мороз крепчает. 15 января в республике также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -26, -31, местами будет мороз до -33, -38. Днем -22, -27, на северо-западе местами до -16,-21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -17, днем -14;

В Кондопоге ночью -27, днем -24;

В Медвежьегорске ночью -29, днем -25;

В Олонце ночью -26, днем -22;

В Пудоже ночью -29, днем -25;

В Сегеже ночью -27, днем -25;

В Сортавале ночью -22, днем -21;

В Суоярви ночью -28, днем -24.