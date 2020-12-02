COVID-паспорт может стать обязательным для авиаперелетов

Путешественники могут получить «прививочные паспорта» с информацией о вакцинации и тесте на коронавирус, сообщает Сетевое издание USA.ONE



Согласно новому отчету, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) находится на финальных стадиях разработки цифрового паспорта COVID-19 для путешественников, содержащего информацию о том, прошел ли турист тест на коронавирус и получил ли вакцину. Данная информация будет верифицироваться лабораториями, госучреждениями и непосредственно авиакомпаниями.

Кроме того, с помощью паспорта пассажиры смогут получить информацию о том, где находятся ближайшие к ним лаборатории и центры тестирования.

«Тестирование — это первый шаг к международным путешествиям без необходимости карантинных мер. Второй — это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного использования и проверки данных <…> в соответствии с требованиями пограничного контроля»,

— заявил гендиректор IATA Александр де Жуниак.

Он добавил, что паспорта, предположительно, начнут использоваться в ближайшие месяцы.

На сегодняшний день ни одно из мировых правительств не требовало от путешественников проходить вакцинацию перед въездом в другую страну. Тем не менее, недавно генеральный директор австралийской компании Qantas заявил, чтобы авиаперевозчик начнет требовать справку о вакцинации перед международными перелетами.

Фото с сайта forumdaily.com