02 декабря 2020, 07:05
Мир

Чистоплотный шимпанзе прибрался в вольере и помыл окна

Забавное видео сделано в эстонском зоопарке

Приматы в Таллинском зоопарке интеллигентны и чистоплотны, что могут прибраться в своем жилище.

Один из работников забыл в вольере с шимпанзе метлу. Обитатель взял инструмент и стал тереть мокрый пол, а затем мыть окна.

Видео процесса уборки опубликовали на странице зоопарка в соцсети.

«Если работа сделала обезьяну человеком, появится ли в ближайшее время в зоопарке новый сотрудник?» - пошутили комментаторы под записью, передает news.mail.ru.

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Метки: 
животные
зоопарк
шимпанзе
Эстония
вольер
уборка
Соцсеть