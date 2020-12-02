02 декабря 2020, 07:05
Чистоплотный шимпанзе прибрался в вольере и помыл окна
Забавное видео сделано в эстонском зоопарке
Приматы в Таллинском зоопарке интеллигентны и чистоплотны, что могут прибраться в своем жилище.
Один из работников забыл в вольере с шимпанзе метлу. Обитатель взял инструмент и стал тереть мокрый пол, а затем мыть окна.
Видео процесса уборки опубликовали на странице зоопарка в соцсети.
«Если работа сделала обезьяну человеком, появится ли в ближайшее время в зоопарке новый сотрудник?» - пошутили комментаторы под записью, передает news.mail.ru.