Чистоплотный шимпанзе прибрался в вольере и помыл окна

Приматы в Таллинском зоопарке интеллигентны и чистоплотны, что могут прибраться в своем жилище.

Один из работников забыл в вольере с шимпанзе метлу. Обитатель взял инструмент и стал тереть мокрый пол, а затем мыть окна.

Видео процесса уборки опубликовали на странице зоопарка в соцсети.

«Если работа сделала обезьяну человеком, появится ли в ближайшее время в зоопарке новый сотрудник?» - пошутили комментаторы под записью, передает news.mail.ru.