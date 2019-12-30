Приложение для проверки информации о продуктах появится в России

В следующем году Роспотребнадзор выпустит приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет узнать результаты проверок по продукции через штрихкод. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала в интервью телеканалу Россия-24, сообщает корреспондент РИА «Новости».

«В этом году выпустили и уже работает информационный ресурс, где можно посмотреть правила здорового питания, продукты здорового питания. В следующем году мы запускаем мобильное приложение к нему. Я думаю, что мы это сделаем раньше, потому что блок мобильного приложения по молочной продукции у нас уже готов. Там значительное количество наименований - практически вся молочная продукция»,

- сказала Попова.

По ее словам, выглядеть это будет таким образом - пользователь приложения наводит свой телефон, считывает штрихкод и получает полную информацию о продукции, включая результаты надзорных мероприятий, которые были проведены.

Глава ведомства также отметила, что социологические опросы в этом году показали: более 60% респондентов доверяют результатам проверок Роспотребнадзора. «Это высокий показатель», - пояснила она.