«Звездные войны» спровоцировали эпилептические припадки у зрителей

Последний фильм «Звездные войны» спровоцировал у некоторых зрителей приступы эпилепсии. Виной внезапного ухудшения здоровья некоторых пришедших на киносеанс стали спецэффекты.

Так, 19-летней Эмили Сюзанны Джонс из Нового Орлеана, штат Луизиана, пришлось уйти с сеанса в первые полчаса. Припадок у неё случился в фойе кинозала. Но, к счастью, она вовремя смогла выпить лекарство и позвала на помощь друга, сообщает Life со ссылкой на источник в New York Post.

«Я посмотрела оригинальную трилогию «Звёздных войн» совсем недавно, и у меня не было никаких симптомов, а последний фильм уж слишком яркий. Хотелось бы, чтобы создатели фильмов были поумнее»,

- передаёт издание её слова.

По словам американки, режиссёрам при создании спецэффектов нужно думать не только о зрелищности, но и о безопасности зрителей.

Ещё одна девушка, которая страдает эпилепсией, 23-летняя Меган Уорри из Стоктона, штат Калифорния, досидела до конца сеанса, но её настигли мигрень и аура - состояние, которое предшествует припадку. Ей пришлось выйти из зала и вернуться, когда самочувствие чуть улучшилось.

Как отмечает издание, в Сети ещё три человека пожаловались на эпилептические припадки во время просмотра последнего фильма трилогии. А два человека заявили, что стали свидетелями припадков у других во время сеанса.

При этом уточняется, что Disney отправил письмо кинотеатрам с предупреждением, что фильм может вызвать припадки у страдающих эпилепсией людей.

Напомним, фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вышел в России 19 декабря. Лента стала лидером в российском прокате за прошлые выходные.