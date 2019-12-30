«Полицейскую» елку нарядили в Петрозаводске

Необычная елка появилась на улице Ленинградской. Дерево украшено оригинальными игрушками - изображениями дорожных знаков.

«В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД, воспитанники, педагоги и родители дошкольного учреждения №111 «Сказка» наряжают «Полицейскую ёлку». И этот год не стал исключением. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Ребята из детского сада №111 заранее вместе со взрослыми подготовили новогодние игрушки для главной ели Госавтоинспекции. Яркие светофоры, жезлы, свистки, патрульные автомашины, хлопушки, снеговики-инспекторы, конфеты, часы, а также символ наступающего года теперь украшают зеленую красавицу на улице Ленинградской»,

- рассказали в мэрии.

Сотрудники ГИБДД провели беседу и ещё раз напомнили о важности и необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах в канун и во время новогодних праздников, а также обсудили правила перевозки детей в салонах автомашин.

В завершение праздника каждый ребёнок пообещал Деду Морозу и его внучке Снегурочке всегда соблюдать Правила дорожного движения.