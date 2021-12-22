Препарат от коронавируса «Мир-19» зарегистрировали в России

Минздрав России зарегистрировал лекарство от коронавируса «Мир-19». Препарат разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сообщили в его пресс-службе «Известиям».

Главные компоненты лекарства - синтетические молекулы малых интерферирующих РНК. Они способствуют деградации генома патогена в инфицированных человеческих клетках.

В процессе клинических исследований эффективность и безопасность «Мира-19» уже подтвердили. Его испытывали на пациентах в «красной зоне» коронавирусных больниц.

По данным ФМБА, препарат поможет в борьбе против нового штамма омикрон. Он действует на консервативные участки вируса, которые не подвержены мутациям.

Лекарство предназначено для ингаляционного применения с помощью медицинских небулайзеров в условиях стационара. // Фото: geralt/ Pixabay.com