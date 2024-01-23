Представители четырех УК встретятся с горожанами в Петрозаводске

Представители 4-х управляющих компаний примут граждан в мэрии Петрозаводска. Прием пройдет 27 января в зимнем саду городской администрации, сообщили в ее пресс-службе.

Задать вопросы можно будет сотрудникам УК «ОнегоСтройСервис», «Уют», «Карелия», «УК Фирма Комфорт».К встрече присоединятся также работники городского комитета ЖКХ и республиканского Госжилстройнадзора.

Прийти на встречу можно в 10:00 в субботу, но 23 и 24 января следует предварительно записаться по телефону: 71-35-55. /// фото: freepik.com