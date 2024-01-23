Свидетель утверждает, что на питании больных экономили миллионы

Текст и фото: Антонина Кябелева

22 января в Петрозаводском городском суде допросили важного свидетеля по нашумевшему уголовному делу, возбужденному в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.А. Баранова Людмилы Балашовой. Людмила Балашова обвиняется в получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 1,240 миллиона рублей. На протяжении нескольких лет, настаивает следствие, врач-диетолог на регулярной основе получала деньги от ООО «Диетгрупп», чтобы прикрывать нарушения при организации питания со стороны подрядной организации.

О том, на каких принципах строились взаимоотношения между Балашовой и коммерческой организацией, занимавшейся и занимающейся по сей день организацией питания пациентов в республиканской больнице, рассказал бывший управляющий ООО «Диетгрупп» Денис Калягин. По сравнению с другими свидетелями, Калягин говорил уверенно, из него не приходилось вытягивать показания, он явно не смущался рассказывать о весьма нелицеприятных подробностях того, как готовили пищу для больных людей.

Денис Калягин познакомился с Людмилой Балашовой в 2014 году, когда компания ООО «Горячая линия» готовилась заключить первый контракт на организацию питания в республиканской больнице. Позднее фирма «Горячая линия» сменила вывеску и стала называться «Диетгрупп».

С врачом-диетологом, рассказал свидетель, его познакомил владелец компании Станислав Мишичев. На тот момент компания готовилась принять участие в аукционе. По словам свидетеля, Балашова помогала рассчитать, как удешевить продуктовый набор, какие замены продуктов можно будет сделать, чтобы сэкономить средства. С 1 февраля 2015 года компания приступила к организации питания в республиканской больнице.

«Через несколько месяцев после того, как стали исполнять контракт, Мишичев подошел ко мне с тем вопросом, что ему самому надоело передавать определенные деньги Людмиле Николаевне Балашовой»,

- рассказал свидетель.

Мишичев хотел, чтобы эти деньги проходили через бухгалтерию и с Балашовой рассчитывались за счет средств предприятия. По мнению свидетеля, эти деньги были взяткой.

По словам Калягина, 20 тысяч рублей в месяц Балашова получала за проведение замен продуктов, удешевление продуктового набора, «сглаживание углов в рамках жалоб, недовольства со стороны пациентов» и искажение данных отчетности. Бывший управляющий компании пояснил, что раз в месяц ООО «Диетгрупп» предоставляла отчет о выполнении норм питания. Если верить Калягину, в реальности предусмотренные нормы питания не выполнялись, а в отчете все выглядело в рамках установленных требований.

В ООО «Диетгрупп» свидетель работал до 2020 года. В какой-то момент в компании решили материально «заинтересовать» и диетическую сестру Светлану Мягкую, которая, как выразился свидетель, «могла заговорить», поняв, что происходит что-то неладное. В результате Мягкой стали выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей.

Калягин раскрыл механизм экономии. К примеру, под видом говядины брался фарш, в котором от говядины был «только запах».

«Говядины как таковой никогда не было. Был говяжий фарш по очень дешевой цене»,

- утверждает свидетель.

На фруктах и молочной продукции тоже экономили, банально не докладывая положенное по нормативам. Калягин привел пример: если необходимо было ежедневно давать пациентам по 150 граммов фруктов, то им выдавали их 2-3 раза в неделю. По словам свидетеля, Мишичев требовал снижать расходы компании. Проще всего это можно было сделать на продуктах питания.

«Говядина ни разу не приобреталась. Стоимость говядины, допустим, 400 рублей, а курица стоит 100 рублей. Разница очевидна. Если помножить на количество пациентов, которые были в республиканской больнице, посчитайте - и получится очень большая сумма»,

- настаивает свидетель.

Он уверен, что можно проверить накладные и убедиться в верности его слов.

Денис Калягин утверждает, что при приготовлении блюд тоже экономили на продуктах. Он пояснил, что компания заполняла отчет как по пищевой ценности продуктов, так и по натуральным нормам питания, которые измерялись в определенном весе продуктов. Пищевая ценность продуктов в отчетах тоже, как выразился свидетель, «рисовалась». Например, больным давали вареную колбасу с более низкой энергетической ценностью, а в отчет попадала полукопченая колбаса с более высокой калорийностью.

Калягин уточнил, что, когда Балашова была в отпуске, деньги ей не платили. Деньги, предназначенные врачу и диет-сестре, в компании оформлялись как расходы на рекламу.

Защитники подсудимой несколько раз задавали свидетелю вопрос: не были ли те деньги, которые выплачивали Балашовой, фактически платой за ту дополнительную работу, которую она выполняла как диет-врач в рамках контрактов между ООО «Диетгрупп» и другими лечебными учреждениями? Это основная линия защиты, которой во время допросов свидетелей придерживаются адвокаты Балашовой.

Денис Калягин с такой трактовкой не согласен, так как между республиканской больницей и ООО «Диетгрупп» был заключен дополнительный договор на оказание Балашовой и Мягкой услуг по работе с другими лечебными учреждениями. За это они официально получали от республиканской больницы доплату к своей зарплате.

В 2022 году Денис Калягин написал явку с повинной. По его словам, одним из побуждающих мотивов стало то, что в телеграмм-канале вышла статья, рассказывающая о том, что он «раздает взятки направо и налево». Калягин считает, что эту статью организовал Мишичев. «Мне скрывать нечего. Я пришел как ответственный гражданин и сообщил», - заметил он.

Прокурор Максим Геньба поинтересовался у свидетеля, какую примерно выгоду, по его мнению, получала компания на экономии продуктов питания? «Я точно не скажу, но это ни один миллион рублей», - сказал Калягин, уточнив, что это «по месяцу». В год, по его словам, сумма выходила еще больше. Выгодополучателем, сказал Калягин, являлся Станислав Мишичев.

Следующее судебное заседание состоится в феврале. Тогда, возможно, откроются другие подробности «больничной кулинарии».