Праздничный салют запустили в карельском городе

В карельском городе с 1 по 3 декабря проходили Игры Дедов Морозов. Зимние волшебники приехали в Олонец из разных уголков страны, также Карелию посетила Царевна-лягушка из Ростова Великого.

На главной новогодней елке в Олонце зажгли огни. Вечером 3 декабря по окончанию сказочного шоу запустили салют. Фейерверк запускали под контролем противопожарной службы района.

Накануне днем прошло шествие сказочных Дедушек, также старцы играли в футбол и состязались в других волшебных активностях.

В Петрозаводске праздник пока не ощущается. Редкие витрины магазинов и окна в домах горожан уже украсили огоньки. На некоторых улицах повесили световые украшения.

На центральной площади, судя по кадрам с городской камеры наблюдения, возобновили установку новогоднего дерева. Параллельно идет монтаж катка. // фото и видео VK-паблик «ОПС по Олонецкому району»/ «Петрозаводск говорит»