Игры Дедов Морозов открылись в Олонце

Утром 2 декабря зимние волшебники прошли маршем по улицам Олонца. Этот парад - самая зрелищная часть 21 традиционных Игр Дедов Морозов.

Если все последние годы их было 8-9, то в этом году аж 30 из разных уголков России.

В течение трех дней старцы примут участие в различных мероприятиях. Для всех желающих работает новогодняя ярмарка. Детей развлекает карельский морозец Паккайне на творческой площадке «За чаем не скучаем». // фото «Петрозаводск говорит»