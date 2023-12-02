02 декабря 2023, 14:28
Игры Дедов Морозов открылись в Олонце
Карельский город принимает сказочных старцев со всей России
Утром 2 декабря зимние волшебники прошли маршем по улицам Олонца. Этот парад - самая зрелищная часть 21 традиционных Игр Дедов Морозов.
Если все последние годы их было 8-9, то в этом году аж 30 из разных уголков России.
В течение трех дней старцы примут участие в различных мероприятиях. Для всех желающих работает новогодняя ярмарка. Детей развлекает карельский морозец Паккайне на творческой площадке «За чаем не скучаем». // фото «Петрозаводск говорит»