Правительство РК покупает здание для театра «Творческая мастерская»

Артур Парфенчиков 8 июня подписал постановление о покупке в 2020 году здания Дома культуры ОТЗ в Петрозаводске, сообщает АиФ Карелия.

Истрачено на эти цели из бюджета будет 60 миллионов рублей, из которых 35 миллионов уйдут за здание, 25 – за земельный участок.

В документе речь идет о том, что использовать здание и участок будет театральная организация.

Театр «Творческая мастерская» долго ждал своего часа, делив небольшое здание вместе с карельской филармонией, и наконец дождался.