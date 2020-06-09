Рыбодобывающие предприятия Карелии вдвое увеличили вылов рыбы

По итогам пяти месяцев текущего года рыбодобывающие предприятия Карелии увеличили вылов водных биологических ресурсов в два раза по сравнению с уровнем прошлогоднего периода, добыв 57,4 тыс. тонн.

По данным Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, основной объем уловов обеспечил океанический промысел – 56,4 тыс. тонн, в Белом море и пресноводных водоемах добыто 1 тыс. тонн водных биоресурсов.

Значительный прирост достигнут за счет промысла путассу в Атлантическом океане, добыча которой в 7 раз превысила уровень прошлогоднего периода и составила 34,1 тыс. тонн.

Освоение неквотируемого объекта Баренцева моря – северной креветки – составило 1,5 тыс. тонн, что на 0,9 тыс. тонн, или в 2,4 раза больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Планы карельских рыбаков на летний период связаны с освоением квоты добычи скумбрии в Северо-Восточной части Атлантического океана и заготовкой водорослей – фукусов и ламинарии в Белом море.