Пожилая женщина погибла под колесами своего автомобиля

Инцидент случился в США 1 апреля. 80-летняя жительница Лонг-Айленда выгружала продукты из багажника своей машины «Тойота Камри». Автомобиль был припаркован возле ее дома.

В какой-то момент автомобиль покатился назад и задавил пенсионерку, передает «Лента.ру». Женщина погибла на месте.

В момент трагедии 84-летний супруг погибшей находился на водительском месте. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, как в Костомукше легковой автомобиль придавил мужчину, который ремонтировал транспортное средство. Карельские пожарные подняли автомобиль, оказали пострадавшему первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу. (фото prevention.com)