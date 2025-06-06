Пожары вспыхнули в трех местах в Петрозаводске

В четверг, 5 июня, в Петрозаводске произошло три пожара на открытой территории. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.

Так, в 13:15 поступил сигнал о возгорании у дома №30 по улице Мерецкова. В 13:34 пожар вспыхнул на улице Оборонной. А в 19:52 пришло сообщение об инциденте на Лососинском шоссе.

Во всех случаях огнем был уничтожен мусор. Общая площадь пожаров составила 21 квадратный метр. © «Петрозаводск говорит»