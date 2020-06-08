Пожарные спасли двух тонущих человек в Петрозаводске

Пожарные спасли двух человек, тонущих в Лососинке в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в воскресенье, 7 июня, в 19:06 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил тревожный звонок о том, что в речке мост между улицами Антикайнена и Мерецкова тонут мужчина и женщина.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя штурмовую лестницу и спасательные веревки, успели их спасти.

По предварительным данным женщина решила искупаться возле моста, но не рассчитала своих сил и стала тонуть, мужчина бросился ее спасать. В итоге помощь спасателей потребовалась обоим.

Прибывшие к месту вызова врачи скорой помощи, оказали обеим необходимую медицинскую помощь.