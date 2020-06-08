Опубликовано видео, как за ночным лихачом в Сегеже гоняется ДПС

8 июня около полуночи в Сегеже прошли незапланированные гонки, сотрудники ДПС преследовали машину, которая дважды грубо нарушала правила. Видео инцидента прислал в редакцию сегежанин Александр Булава.

«У нас ночью в Сегеже погоня произошла. Автомобиль Skoda Yeti едва не устроил ДТП на пересечении улиц Бульвар Советов и ул. Антикайнена, затем он направился по кольцевому перекрёстку по встречной полосе, за ним продолжали погоню сотрудники ДПС»,

- сообщает читатель.

По информации издания «Невские новости», сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль и гонка началась, когда водитель проигнорировал их просьбу об остановке.

Сообщается, что автомобиль, миновав круговой перекресток, направился к выезду из города по направлению к трассе Кола, свернул в сторону Петрозаводска.

«Сотрудники ДПС потеряли автомобиль на трассе из-за его высокой скорости. Прекратили преследование примерно в 00:40»,

- уточняет издание.